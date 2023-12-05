اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 08:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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النيابة العامة تعلن تأثر خدماتها الرقمية بسبب تعطل الإنترنت فى مصر

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 08:30 م
النيابة العامة تعلن تأثر خدماتها الرقمية بسبب تعطل الإنترنت فى مصر النيابة العامة -أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أعلنت النيابة العامة عن تأثر بعض الخدمات الرقمية التي تقدمها لجمهور المواطنين بسبب تعطل الإنترنت فى بعض مناطق مصر، وسوف يستأنف تقديم تلك الخدمات فور انتهاء الشركة من إصلاح العطل.
 
وقالت فى بيان لها: "في ضوء ما أعلنت عنه الشركة المصرية للاتصالات من تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية، نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية تعلن النيابة العامة عن تأثر بعض الخدمات الرقمية التي تقدمها الجمهور المواطنين، بذلك العطل، وسوف يستأنف تقديم تلك الخدمات فور انتهاء الشركة من إصلاحه".
 






تعطل الاتصالات فى مصر

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