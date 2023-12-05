المرور تعيد فتح 3 طرق رئيسية أمام السيارات بعد وضوح الرؤية

كتب عبد الرحمن سيد

أعادت الإدارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء ، فتح كافة الطرق الرئيسية المغلقة امام قائدى السيارات بعد زوال الشبورة المائية.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارا من الخدمات الميدانية بوجود شبورة مائية تعيق مستوى الرؤية أمام قائدى السيارات، وأمر مساعد وزير الداخلية للمرور بإغلاق الطرق لحين تحسين الأحوال الجوية منها طريق إسكندرية الصحراوى، وطريق الكريمات ، وطريق العلمين، وأهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.