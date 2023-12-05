اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 01:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال يستهدف سيارتي إسعاف وسط غزة وتحذير من مجزرة جديدة بمستشفى "كمال عدوان"

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 01:32 م
الاحتلال يستهدف سيارتي إسعاف وسط غزة وتحذير من مجزرة جديدة بمستشفى "كمال عدوان" غزة
أ ش أ

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أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بقذيفة مدفعية مُحيط تواجد سيارتي إسعاف في منطقة "ام الظهير" جنوب دير البلح أثناء نقل شهداء وجرحى من المكان. 

وذكرت الجمعية، في بيان صحفي مقتضب، أن القصف أسفر عن إصابة أحد المسعفين و تضرر السيارتين. 

من جانبه، قال مدير عام وزارة الصحة بقطاع غزة الدكتور منير البرش، إن هناك 108 شهداء وعشرات المصابين في مستشفى "كمال عدوان" شمال القطاع والذي يتعرض للحصار من قبل قوات الاحتلال بالدبابات وبالقناصة الذين يطلقون النار على كل من يتحرك. 

وأكد البرش أن هناك أكثر من 7 آلاف نازح داخل المستشفى مُعبرًا عن مخاوفه من مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال بالمستشفى مثلما فعل مع مُستشفيي "الشفاء" و"الإندونيسي" مشيرا إلى أن الطواقم الطبية لم تستطع إجراء أي عملية جراحية بالمستشفى وانقطاع التيار الكهربائي فاقم من الأزمة، مُشددًا على ضرورة إدخال الوقود والمستشفيات الميدانية والمساعدات الطبية. 

 







غزة

فلسطين

اسرائيل

مستشفى كمال عدوان




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