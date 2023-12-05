اعرفى ايه هى الحبوب الكاملة وأنواعها واحصل على فوائدها

كتبت مروة محمود الياس

الحبوب الكاملة هى أحد أهم الخيارات الصحية التى أصبح مؤخرا يوصى الأطباء والدراسات بضرورة الاهتمام بإدخالها فى النظام الغذائى الصحى اليومى للإنسان، للتمتع بالصحة وزيادة المناعة والحصول على فوائدها الكثيرة.

ووفقا لموقع premier medical hv فإن الحبوب الكاملة هى تلك الحبوب التى لم تنتزع منها نخالتها ولا بذورها وهو ما يجعلها فى شكلها وقوامها الطبيعي دون أى تدخل، ومن هنا جاءت أهميتها وفائدتها، عكس ما يحدث على سبيل المثال مع الدقيق الأبيض ويجعله خيارا غير صحى.

وأوضح التقرير أن الحبوب الكاملة تقاوم الإصابة بالكثير من الأمراض، والاعراض المرضية المختلفة، كارتفاع سكر الدم، وكذلك تساعد على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، مشيرا إلى أن تلك الحبوب الكاملة تساعد على الوقاية من خطر السمنة وزيادة الوزن، نظرا لاحتوائها على كمية هائلة من الألياف الصحية، التى تشعر منازلها بالامتلاء.

من أهم فوائد الحبوب الكاملة وقاية من يتناولها من أمراض الأوعية الدموية، لأنها مصدر حقيقي للمعادن الصحية والفيتامينات المتنوعة، كما أنها تساعد على تقليل فرص الإصابة بمقاومة الأنسولين لدى البعض، وتساعد أيضا على زيادة معدل الكوليسترول الجيد.

ومن أبرز أنواع الحبوب الكاملة الصحية، حسبما أوضحها تقرير نشر فى موقع healthline، الأرز البنى أحد أهم البدائل الغذائية الصحية المفيدة للجسم وللاشباع، الشوفان بكل مأكولاته الصحية.

يمكن أيضا الاعتماد على الشعير كنوع من الحبوب الكاملة الصحية والمفيدة، وفقا للتقرير، فإن الفشار والبرغل من أهم الخيارات الصحية ايضا