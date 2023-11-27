أيهما أفضل لصحتك الخبز الأبيض أم الغني بالحبوب الكاملة والقمح؟

كتبت فاطمة ياسر

خبز القمح الكامل نشر موقع foxnews تقريرًا يوضح أي نوع للخبز الأفضل لصحتك الخبز الأبيض أم القمح الكامل أم الحبوب الكاملة. حول ذلك قالت أخصائية التغذية الدكتورة كيت إنجرام، أن خبز القمح الكامل يعد الخيار الأفضل للصحة، موضحة أن هذا النوع من الخبز يحتوي علي الألياف والفتامينات كفيتامين ب، والمعادن مثل الزنك والمغنسيوم، والمواد الغذائية المهمة للجسم، والتي من دورها الحصول علي هضم جيد، وتمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها وخاصة خلال فصل الشتاء.

الخبز الأبيض وفي نفس السياق، أكدت الدكتورة ماري سابات، أخصائية التغذية في جورجيا ومدربة معتمدة من المجلس الأمريكي للتمارين الرياضية، أن خبز القمح الكامل يساهم في تنظيم نسبة السكر، ويدعم صحة القلب، كما أنه يحتوي على محتوى غذائي أعلى من باقي أنواع الخبز. وأوضحت أخصائية التغذية الدكتور ماري، أن الخبز الأبيض يعتبر مثل المكرونة والأرز والبيتزل، وهذا النوع من الخبز بفتقر التغذية الجيدة، والقيمة الغذائية التي يحتاجها الجسم، فيتم صنعة من دقيق القمح المكرر، ولذا فهو مجرد من الألياف والفيتامينات والمعادن الموجودة في خبز القمح الكامل.