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أمير قطر يثمن الجهود المصرية فى التوصل للهدنة بقطاع غزة

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 12:16 م
أمير قطر يثمن الجهود المصرية فى التوصل للهدنة بقطاع غزة امير قطر
كتب سمير حسنى

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ثمن الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، الدور المصرى والأمريكى بشأن التوصل للهدنة فى غزة، قائلا: " أجدد الشكر لمصر والولايات المتحدة على تعاونهما فى تحقيق الهدنة مؤخرا، وسنواصل الجهود للوصول إلى وقف شامل للإطلاق النار".

 

دعا أمير قطر خلال قمة مجلس التعاون الخليجى الـ 44، مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته وإنهاء الحرب الهمجية وإجبار إسرائيل على العودة لمفاوضات ذات مصداقية لتحقيق حل الدولتين.

 

جدد الشيخ تميم إدانة بلاده لاستهداف المدنيين من جميع الجنسيات والقوميات والديانات، ومشددا على أهمية توفير الحماية لهم.

 

أكد أمير قطر على أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطينى فقد ولى زمن الاستعمار.







امير قطر

تميم بن حمد

مصر

غزة

قطاع غزة




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