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الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية هى قضية العرب كلهم والشعب الفلسطينى صامد على أرضه

الخميس، 12 أكتوبر 2023 09:18 م
الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية هى قضية العرب كلهم والشعب الفلسطينى صامد على أرضه الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب كلهم وقضية القضايا والشعب الفلسطيني صامد على أرضه.







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