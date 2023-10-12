الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية هى قضية العرب كلهم والشعب الفلسطينى صامد على أرضه

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب كلهم وقضية القضايا والشعب الفلسطيني صامد على أرضه.