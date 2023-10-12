الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية هى قضية العرب كلهم والشعب الفلسطينى صامد على أرضه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب كلهم وقضية القضايا والشعب الفلسطيني صامد على أرضه.
الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية هى قضية العرب كلهم والشعب الفلسطينى صامد على أرضهالخميس، 12 أكتوبر 2023 09:18 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس السيسي: نبذل جهدا لاحتواء الاقتتال وإيقافه والتخفيف عن الشعب الفلسطينيالخميس، 12 أكتوبر 2023 09:09 م
الرئيس السيسى: اتصالاتنا لا تتوقف لإيقاف التصعيد فى فلسطينالخميس، 12 أكتوبر 2023 09:08 م
الرئيس السيسى: رغم كل التحديات ولكن شاء الله أن تكون مصر آمنةالخميس، 12 أكتوبر 2023 09:07 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة