اليوم السابع
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وزارة الصحة: المدخن ينتج 5 أطنان من ثانى أكسيد الكربون طوال حياته

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 01:47 م
وزارة الصحة: المدخن ينتج 5 أطنان من ثانى أكسيد الكربون طوال حياته المدخن ينتج 5 أطنان من ثانى أكسيد الكربون طوال حياته
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن المدخن ينتج 5 أطنان من ثانى أكسيد الكربون طوال حياته ونصحت وزارة الصحة المدخنون بالإقلاع عن التدخين منعا للمضاعفات الصحية وحرصا على البيئة من التلوث.
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن التدخين لا يساعد على الهضم وحذرت المواطنين من التدخين كونه له أضرار خطرة وتابعت : إذا كان الشخص يعانى من مشاكل فى عملية الهضم عليه الابتعاد تماما عن التدخين واستشارة الطبيب المختص.
 
وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلي أن تدخين التبغ يقتل 8 ملايين شخص كل عام، بالإضافة إلي أنه عامل رئيسى للإصابة بأمراض القلب والرئة.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة لخطر الإصابة بـمرض القلب وسرطان الرئة، وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الكشف يتم بالمجان فى عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية، وتحديد مدى درجته وتوفير النصائح اللازمة للإقلاع عن التدخين والحصول على العلاج من أقرب مكان.
 
 
 
المدخن ينتج 5 أطنان من ثانى أكسيد الكربون طوال حياته
المدخن ينتج 5 أطنان من ثانى أكسيد الكربون طوال حياته

 







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