نقيب صيادلة القاهرة يقترح تشكيل مجلس للسياسات الدوائية لمتابعة تطورات القطاع

كتبت آية دعبس

أثنى الدكتور محمد ‏الشيخ نقيب صيادلة القاهرة ، عضو مجلس الشيوخ، علي دور الصيادلة في المنظومة الطبية والدور العظيم الذي قام به ‏صيادلة مصر خاصة في أزمة كورونا، مؤكدا علي ضرورة استحقاق الصيادلة للتوظيف ‏الوظيفي الذي سيضاعف ويعمق دور الصيادلة في المنظومة وضرورة تكاتف وتضافر ‏الجهود بين جميع الهيئات والقطاعات التنفيذية والمؤسسات المدنية لينعكس ذلك ‏إنعكاس مباشر علي مخرجات الصحة بشكل عام.

وتقدم الشيخ، خلال احتفالية افتتاح مقر نقابة صيادلة القاهرة الجديد، بمقترح لتشكيل مجلس للسياسات الدوائية يضم جميع قطاعات الصيدلة من ‏اكاديميين وشركات مصنعة وموزعة وصيدليات عامة والعاملين بوزارة الصحة ‏يجتمع دوريا لعرض التطورات التي حدثت في كل قطاع ويدرس التحديات التي تواجة ‏كل قطاع ويعمل علي تقديم الحلول المناسبة لها وتقديمها للجهات التنفيذية العمل علي ‏تفعيلها تحت مظلة النقابة.‏

فيما أكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية أكد بدوره علي ‏ضرورة التكاتف والتعاون المثمر والبناء بين الجميع من نقابة الصيادلة وهيئة الدواء ‏المصرية والغرفة التجارية وغرفة صناعة الأدوية واتحاد المهن الطبية والمجلس ‏الأعلي للجامعات والمراكز البحثية المتخصصة، مشيرا إلى تأييده المقترح المقدم من الدكتور محمد الشيخ وضروة تشكيل لجنة تجتمع دوريا لتقوم بإبداء الرأى في ‏المسائل ذات الصلة بقطاع الدواء وطلب أن يعقد الاجتماع الأول في مقر الهيئة في ‏اقرب وقت.‏

وأضاف أن هذا التوجه من هيئة الدواء المصرية يؤكد أن التعاون مع نقابة الصيادلة سيأخذ في ‏الفترة القادمة منحني رائع من الإيجابية لبحث سبل التعاون وحل مشاكل قطاع ‏الصيدليات الذي يمثل الجزء الأصيل وركيزة أساسية لممارسة مهنة الصيدلة في ‏مصر وهو ما أكد عليه معالي الوزير.‏