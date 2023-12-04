نقيب صيادلة القاهرة يقترح تشكيل مجلس للسياسات الدوائية لمتابعة تطورات القطاع

أثنى الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، عضو مجلس الشيوخ، علي دور الصيادلة في المنظومة الطبية والدور العظيم الذي قام به صيادلة مصر خاصة في أزمة كورونا، مؤكدا علي ضرورة استحقاق الصيادلة للتوظيف الوظيفي الذي سيضاعف ويعمق دور الصيادلة في المنظومة وضرورة تكاتف وتضافر الجهود بين جميع الهيئات والقطاعات التنفيذية والمؤسسات المدنية لينعكس ذلك إنعكاس مباشر علي مخرجات الصحة بشكل عام.
وتقدم الشيخ، خلال احتفالية افتتاح مقر نقابة صيادلة القاهرة الجديد، بمقترح لتشكيل مجلس للسياسات الدوائية يضم جميع قطاعات الصيدلة من اكاديميين وشركات مصنعة وموزعة وصيدليات عامة والعاملين بوزارة الصحة يجتمع دوريا لعرض التطورات التي حدثت في كل قطاع ويدرس التحديات التي تواجة كل قطاع ويعمل علي تقديم الحلول المناسبة لها وتقديمها للجهات التنفيذية العمل علي تفعيلها تحت مظلة النقابة.
فيما أكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية أكد بدوره علي ضرورة التكاتف والتعاون المثمر والبناء بين الجميع من نقابة الصيادلة وهيئة الدواء المصرية والغرفة التجارية وغرفة صناعة الأدوية واتحاد المهن الطبية والمجلس الأعلي للجامعات والمراكز البحثية المتخصصة، مشيرا إلى تأييده المقترح المقدم من الدكتور محمد الشيخ وضروة تشكيل لجنة تجتمع دوريا لتقوم بإبداء الرأى في المسائل ذات الصلة بقطاع الدواء وطلب أن يعقد الاجتماع الأول في مقر الهيئة في اقرب وقت.
وأضاف أن هذا التوجه من هيئة الدواء المصرية يؤكد أن التعاون مع نقابة الصيادلة سيأخذ في الفترة القادمة منحني رائع من الإيجابية لبحث سبل التعاون وحل مشاكل قطاع الصيدليات الذي يمثل الجزء الأصيل وركيزة أساسية لممارسة مهنة الصيدلة في مصر وهو ما أكد عليه معالي الوزير.
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