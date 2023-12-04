نقيب العاملين بالسياحة: عمال أسوان سيردون الجميل للرئيس السيسى

كتبت آية دعبس

أعلن عمال أسوان تأييدهم ومبايعتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أنهم سيتوافدون إلى صناديق الانتخابات الرئاسية أيام 10، 11،12 من الشهر الحالي لانتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية قادمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر العمالي الجماهيري الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق بالتعاون مع الاتحاد المحلي لنقابات لنقابات عمال أسوان برئاسة محسن آش الله.

بدأ المؤتمر الحاشد بتلاوة مباركة لآيات الذكر الحكيم، ثم عزف السلام المجهورى تلاه عرض فيلم تسجيلي عن زيارة الرئيس السيسي لمحافظة أسوان ولقاءه مع العائلات الأسوانية وافتتاحه عدد من المشروعات التنموية وإعلانه مدينة اسوان عاصمة الشباب والثقافة في إفريقيا اعقبه فيلم تسجيلي عن دور عمال مصر في بناء وتنمية الوطن .

وأعلن محسن آش الله أن الهدف من المؤتمر الحاشد هو رد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى تنعم مصر في حكمه بالأمن والامان والاستقرار مما ساهم في ازدهار الحركة السياحية خلال عامي 2022 و2023 بجانب قراره الحكيم بإنشاء صندوق دعم السياحة في مصر والذي ساهم فى تحمل أجور العمال وعدم تسريحهم أثناء جائحة كورونا.

ولفت إلى إن محافظة أسوان شهدت العديد من الإنجازات التي ستاتي ثمارها خلال الفترة المقبلة موضحاً أن النقابة العامة والاتحاد المحلي بأسوان سيقومان بإطلاق حملة للتوعية بأهمية المشاركة الانتخابية للعمال واسرهم وانشاء غرفة مركزية للمتابعة بالقاهرة يتبعها فروع بالمحافظات تتولى سير العملية الانتخابية عن طريق التواصل مع اللجان النقابية بالمحافظات.

من جانبه أعلن ياسر جاد وكيل وزارة السياحة بأسوان أمام المؤتمر الذي شهده لفيف من القيادات العمالية والرموز الدينية من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية إن دعم الرئيس في الانتخابات واجب وطني فهو من حقق قواعد التمن والامان والاستقرار وهم تساس الجذب السياحي والذي يمثل ٣٠٪ من الدخل القومي مشيراً إلى أن مصر تستقبل ١٤مليون سائح وهي نسبة جيدة جداً لافتاً إلى أن هناك خطة لدعم السياحة تستهدف ٣٠ مليون سائح في 2030.

وأكد وكيل وزارة السياحة إن أبناء أسوان قلباً وقالباً مع الرئيس السيسي حيث لا يخلو منزلا في أسوان إلا ويعمل أحد افراده بالسياحة.

ومن جانبه قال الشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف السابق، إن ما نشاهده من انجازات لا ينكرها إلا جاحد او حاسد او عدو مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب ديني ووطني وهي بمثابة الشهادة ومن يتخلف عن المشاركة سيكون كمن كتم شهادته مشدداً على الذهاب والمشاركة والإدلاء بالشهادة.

وقال القس عبد المسيح شكري مندوب الكنيسة بأسوان اننا نؤيد الرئيس السيسي بكل الحب لما رأيناه ولمسناه من إنجازات عظيمة على أرض مصر مستشهداً بمقولة الباب شنودة الشهيرة "مصر ليس وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا" فهي أرض الأنبياء والرسل.

وفي النهاية اختتم المؤتمر العمالي بعرض فيلم تسجيلي عن المشروعات القومية العملاقة وانتصارات حرب اكتوبر.