تغييرات يومية تزيد امتصاص فيتامين د بجسمك.. اخرج فى الشمس

كتبت فاطمة خليل

أيام قليلة ويبدأ فصل الشتاء، حيث يقل ضوء الشمس نسبياً مقارنة بفصل الصيف، وبالتالي يقل مستوى فيتامين د لدى الكثير من الأشخاص، حيث إن أشعة الشمس أفضل مصدر لفيتامين د، في هذا التقرير نقدم تغييرات في نمط الحياة تزيد امتصاص فيتامين د بجسمك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تغييرات في نمط الحياة تزيد امتصاص فيتامين د بجسمك



اخرج من المنزل



الخروج من المنزل والتعرض لأشعة الشمس هي أفضل طريقة لضمان امتصاص كمية كافية من فيتامين د، ويتم تصنيع فيتامين د في الجلد عند التعرض لأشعة الشمس، لذا، يعد الخروج تحت أشعة الشمس أحد أكثر الطرق الطبيعية والفعالة لتعزيز مستويات فيتامين د.

عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، فإنه يقوم بتصنيع فيتامين د3، وقضاء حوالي 10-30 دقيقة في الشمس يمكن أن يساعدك بشكل كبير.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د



طريقة أخرى واضحة ولكنها مهمة جدًا لزيادة فيتامين د، تناوله يكون عن طريق تناول الأطعمة الغنية به، تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة مصادر طبيعية ممتازة لفيتامين د بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا أن تكون الأطعمة المدعمة مثل الحليب المدعم وعصير البرتقال والحبوب واللبن جزءًا من استراتيجية لزيادة تناول فيتامين د.

إن تضمين زيوت السمك ومنتجات الألبان والأطعمة الغنية بفيتامين د خاصة في وجبة الإفطار يمكن أن يساعد في زيادة تناولك.

ووفقا لمؤسسة القلب البريطانية، فإن أفضل المصادر الغذائية لفيتامين د هي الأسماك الزيتية، بما في ذلك السلمون والماكريل والسردين. وتشمل المصادر الأخرى صفار البيض واللحوم الحمراء والكبد.

صفار البيض



من المصادر الجيدة جدًا لفيتامين د الموجود في البيض هو الصفار الأصفر اللامع الذي يرميه بعض الأشخاص عادةً.

يعد دمج صفار البيض في نظامك الغذائي أحد أفضل الطرق لتعزيز تناول فيتامين د خلال فصل الشتاء. تناولها في وجبة الإفطار على شكل بيض مسلوق، أو مخفوق أو مدرج في الوصفات، يمكن أن يمنحك دفعة من فيتامين د بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول البيض خلال فصل الشتاء يقي من الكثير من أمراض الشتاء.

مكملات فيتامين د



إذا كنت من النوع الذي يعمل بشكل دائم من بيئة المنزل، أو لديك نفور من البيض ولا تحب الخروج في الشمس بشكل عام، فكر في تناول مكملات فيتامين د حتى لا تعاني على الأقل من نقص فيتامين د.

تأتي مكملات فيتامين د في أشكال مختلفة مثل أقراص فيتامين د2 ود3 أو حتى على شكل مسحوق. يمكن تناولها عن طريق الفم وتضمن عدم انخفاض مستويات فيتامين د خلال فصل الشتاء.

لاستهلاك هذه المكملات الغذائية، حاول تناولها مع كوب من الحليب أو الماء في الصباح الباكر واجعلها جزءًا منتظمًا من نظامك الغذائي الشتوي ومن الأفضل استشارة الطبيب أولاً قبل تناول مكملات الفيتامينات.