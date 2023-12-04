مظلات بعلم مصر فى لجان حى الدقى استعدادًا للانتخابات الرئاسية.. صور

استعد حى الدقي لانطلاق الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى، بتجهيز المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين وإمدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية فى هدوء ويسر، وتوفير سبل الراحة للقائمين عليها، وللمواطنين خلال الاقتراع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويكثف الحى بقيادة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، وبالتنسيق مع كافة الأجهزة والإدارات المختصة، جهوده للانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال العملية الانتخابية، وذلك بتجهيز المقار الانتخابية بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة ومراجعة أعمال الصيانة وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات فى محيط المقار وفى الطرق المؤدية إليها، للوصول لأعلى مستوى جاهزية لها.

وبدأ الحى تدعيم المقار الانتخابية بالمظلات والمقاعد والكراسى المتحركة لذوى المهم وكبار السن، لتقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين فى عملية الاقتراع.

يُذكر أن الانتخابات الرئاسية سوف تعقد فى محافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزًا انتخابيًا و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبًا من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.