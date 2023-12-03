حى الدقى يجهز المقار الانتخابية.. تكثيف أعمال الصيانة وتوفير كراسى متحركة

كتبت – مرام محمد

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولى الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف أعمال رفع كفاءة محيط اللجان الانتخابية ورفع أية مخلفات أو تعديات ومنع الإشغالات وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الداخل خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023.

وفي هذا الإطار، تفقد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي ، المقار الانتخابية بنطاق الحي، والتي يبلغ عددها 18 مقرا، لمراجعة أعمال الصيانة والتأكد من توفير حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات الكهرباء، والرعاية الطبية اللازمة، وسبل الأمان لذوي الهمم.

وراجع رئيس الحي خلال الجولة، تجهيز اللجان وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية، حيث أكد على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وعمل مظلات ومبردات مياه، ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية.

وشهدت الجولة التأكيد على الإدارة الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، وهيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور الجيزة للدفع بالعدد الكافى من الأتوبيسات وتوفير وسائل المواصلات لتوصيل الناخبين إلى المقرات الانتخابية، مع ضرورة رفع جميع الإشغالات فى محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.