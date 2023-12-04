اليوم السابع
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لجنة متابعة الانتخابات بالجامعة العربية: تصويت المصريين بالخارج إيجابى

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 04:20 م
لجنة متابعة الانتخابات بالجامعة العربية: تصويت المصريين بالخارج إيجابى السفير خليل إبراهيم الذوادي
بيشوى رمزى

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قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير خليل إبراهيم الذوادي، رئيس لجنة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن تصويت المصريين بالخارج شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين، مما أضفى انطباعا إيجابيا على العرس الديمقراطي الذي يحمل أهمية كبيرة في اللحظة الراهنة. 
 
وأضاف الذوادي، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن المشهد الانتخابي في الخارج يعكس انسجاما كبيرا بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية والسفارات المصرية بالخارج مما يعكس الاستعداد الجيد للحدث، وهو ما يمثل مؤشرا إيجابيا قبل انطلاق انتخابات الداخل والمقررة في العاشر من ديسمبر الجاري.
 
وأوضح السفير الذوادي أن اللجنة منذ تشكيلها حرصت على عقد لقاءات مع العديد من المسؤولين، بدء من رئيس الهيئة العليا للانتخابات حازم بدوى ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، وغيرهما.
 
وعن ذوى الهمم، قال الذوادي إن ثمة اهتمام كبير بهم حيث استعدت الدولة المصرية لمنحهم كافة التسهيلات للقيام بواجبهم الانتخابي، حيث سوف يتم استخدام طريقة "برايل" لمساعدة المكفوفين على التصويت.
 
وأوضح أنه بعد الانتهاء من التصويت، سوف ترفع اللجنة تقريرا للأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ليقوم بدوره برفعه الى الجهات المعنية بجمهورية مصر العربية.
 
وشدد على أن الجامعة العربية لديها خبرة طويلة في متابعة الانتخابات في العديد من الدول العربية، سواء كانت رئاسية أو برلمانية، وذلك في إطار دعمها للديمقراطية، والاستقرار في كافة الدول.
 






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