رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات الرئاسة يزور المجلس القومى للمرأة

بيشوى رمزى

التقى السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية والوفد المرافق له بالدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس بمقر المجلس.

يأتي هذا اللقاء في إطار رغبة بعثة الجامعة في التعرف على إسهام المؤسسات الوطنية في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، بما فيها المجلس القومي للمرأة نظراً لدوره الفعال في مختلف العمليات الانتخابية التي جرت في جمهورية مصر العربية خلال السنوات الماضية.

في هذا الصدد، استعرضت الدكتورة مايا مرسي الدور الذي سيضطلع به المجلس في متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال تواجد متابعيه في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، كما قدمت شرحاً حول آلية عمل غرفة عمليات المجلس خلال أيام الاقتراع.

من جهته، أشاد السفير الذوادي خلال اللقاء بالدور الهام والفعال للمرأة المصرية ومشاركتها المتميزة التي أسهمت في إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها جمهورية مصر العربية، مؤكداً في الوقت نفسه على حرص بعثة الجامعة على أداء مهامها ومسؤولياتها على أكمل وجه في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.