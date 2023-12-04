اليوم السابع
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طقس مطروح اليوم.. معتدل نهارا بارد ليلا والحرارة العظمى 23 درجة

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 12:00 م
طقس مطروح اليوم.. معتدل نهارا بارد ليلا والحرارة العظمى 23 درجة طقس مطروح اليوم
مطروح - حسن مشالي

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تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم الاثنين، طقس صافي معتدل لطيف نهاراً بارد ليلاً، وتسجل درجات الحرارة، الصغرى 13 درجة والعظمى 23 درجة مئوية، وسطوع الشمس معظم فترات النهار، بينما تشهد فترة المساء أجواء غائمة جزئياً، في ظل انتشار السُحُب الخفيفة والمتوسطة.

ويكون الطقس شتوي معتدل نهاراً، على مختلف المناطق، وتنشط تيارات الهواء البارد في بعض الأوقات في المناطق الشاطئية والمفتوحة، مما يزيد الإحساس بالبرودة، خاصة خلال فترات المساء، على كافة الأنحاء، التي تشهد إنخفاضاً في درجات الحرارة ليلا.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء، وينتظر.







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