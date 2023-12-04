صحة مطروح: رفع حالة التأهب واستعداد التأمين الطبى خلال الانتخابات الرئاسية

مطروح – حسن مشالي

أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم رفع حالة التأهب ومراجعة إستعدادات مديرية الصحة بمطروح، بالتعاون مع فرع هيئة التأمين الصحي، ونقابات الأطباء، والتمريض، والعلوم الصحية، والخدمات الصحية، استعداداً لانتخابات رئاسة الجمهورية، وإجراء الترتيبات النهائية، في إطار خطة الاستعدادات لمواكبة عملية الاقتراع، أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

وأشار "سالم" إلى أنه تم التنسيق مع مختلف أجهزة المحافظة، للعمل على تذليل كافة العقبات فى سبيل تمكين المواطنين من المشاركة في الإستحقاق الإنتخابى، وتقديم الدعم والرعاية الطبية وقت الحاجة، في جميع مراكز ومنافذ تقديم الخدمات الطبية والصحية، وتوفير التأمين الطبي لجميع مراكز ولجان الاقتراع، المقيد بها حوالي 342 ألف ناخب، على مستوى محافظة مطروح، إلى جانب لجان المغتربين أو الوافدين من المحافظات الأخرى للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح مدير الصحة بمطروح، أنه عقد اجتماع موسع بحضور جميع الجهات الصحية والطبية، والنقابات المعنية، وتمت مناقشة الإستعدادات الخاصة بالإنتخابات، والدور الخاص بمديرية الشئون الصحية بمطروح ونقابات الأطباء والتمريض والعلوم الصحية والخدمات الصحية، إضافة إلى ضرورة توعية أعضاء النقابات بالمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم.

كما تم تشكيل لجنة من قيادات المديرية، لمتابعة التأمين الطبى للإنتخابات، لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة، والتعامل الفورى مع أية حالات طوارئ، طوال فترة عقد الانتخابات.