اليوم السابع
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طقس مطروح اليوم.. غائم جزئيا معتدل نهارا بارد ليلا والحرارة العظمى 23 درجة

الأحد، 03 ديسمبر 2023 10:00 ص
طقس مطروح اليوم.. غائم جزئيا معتدل نهارا بارد ليلا والحرارة العظمى 23 درجة طقس غائم جزئيا على مطروح
مطروح - حسن مشالى

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سجلت درجات الحرارة، محافظة مطروح والساحل الشمالى، الصغرى 12 درجات والعظمى 23 درجة مئوية، اليوم الأحد، مع طقس معتدل لطيف نهاراً بارد ليلاً، وأجواء غائمة جزئياً، وسطوع الشمس معظم فترات النهار، فى ظل انتشار السُحُب الخفيفة.
 
ويكون الطقس شتوى معتدل نهاراً، على مختلف المناطق، وتنشط تيارات الهواء البارد الهواء البارد فى بعض الأوقات فى المناطق الشاطئية والمفتوحة، مما يزيد الإحساس بالبرودة، خاصة خلال فترات المساء، على كافة الأنحاء، التى تشهد انخفاضاً فى درجات الحرارة ليلا.
 
يذكر أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التى تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلى الخريف والشتاء، وينتظر أهالى مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التى يعتمدون عليها طوال العام فى الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضى ونثر تقاوى الشعير والقمح. 






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