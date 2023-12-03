طقس مطروح اليوم.. غائم جزئيا معتدل نهارا بارد ليلا والحرارة العظمى 23 درجة

مطروح - حسن مشالى

سجلت درجات الحرارة، محافظة مطروح والساحل الشمالى، الصغرى 12 درجات والعظمى 23 درجة مئوية، اليوم الأحد، مع طقس معتدل لطيف نهاراً بارد ليلاً، وأجواء غائمة جزئياً، وسطوع الشمس معظم فترات النهار، فى ظل انتشار السُحُب الخفيفة.

ويكون الطقس شتوى معتدل نهاراً، على مختلف المناطق، وتنشط تيارات الهواء البارد الهواء البارد فى بعض الأوقات فى المناطق الشاطئية والمفتوحة، مما يزيد الإحساس بالبرودة، خاصة خلال فترات المساء، على كافة الأنحاء، التى تشهد انخفاضاً فى درجات الحرارة ليلا.