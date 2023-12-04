وقالت المصادر "إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص، إضافة لوجود آخرين تحت الركام، وفي غارة على حي التنور شرق رفح.. استشهد 9 أشخاص وأصيب العشرات".

وأشارت المصادر إلى أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا وسط مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة 8 أشخاص آخرين على الأقل، إضافة إلى شهيدين وجرحى في غارة على بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة.

وفي مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال ومدفعيته غارات عنيفة على حيي الشجاعية والتفاح شرق المدينة، واستشهد 3 من طواقم الدفاع المدني، وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفل في غارة استهدفت منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع، إضافة إلى قصف استهدف ميدان فلسطين، ومحيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة. وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في منطقة البركة في دير البلح وسط القطاع.

وشمال القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية عدة منازل مأهولة في مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، إضافة إلى قصف منازل في بيت لاهيا وبيت حانون.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت منتصف الليلة الماضية البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية، وأدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الأشخاص.