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شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بدير البلح فى قطاع غزة

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 08:38 ص
شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بدير البلح فى قطاع غزة آثار القصف الإسرائيلي على غزة
كتب سمير حسنى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن إعلام فلسطيني، بسقوط شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي لمنزل بدير البلح بقطاع غزة.

ودوت صافرات الإنذار في مستوطنة نيريم بغلاف غزة.

وتجدد القصف الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي،

وسمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

 







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