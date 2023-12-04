سمك البلطى آمن.. ولكن تجنبى الأسماك ذات القشور البيضاء المائلة للرمادى

كتبت ـ أمل علام

كشفت الدكتورة نشوى محمود صيدلى وأخصائى تحاليل بالإدارة المركزية للمعامل، في تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أننا قمنا بعمل دراسة لتقييم خطورة زيادة نسبة المثيل الزئيقى فى السمك البلطى النيلى، وذلك من خلال دراسة تأثير استهلاك سمك البلطى على صحة الإنسان، وتم عرض مدى تأثير هذا الاستهلاك على تغير الموصلات العصبية بالمخ والجهاز العصبى، وقد ثبت من خلال الدراسة أن سمك البلطى آمن، ويمكن تناوله بدون حدوث مشاكل صحية.



يمكن تناول سمك البلطى بامان

وقالت: لقد أجريت الدراسة فى 4 محافظات، وهى بحيرة البرلس بكفر الشيخ، ونهر النيل فى القليوبية، والمزارع السمكية فى بنى سويف، ونهر النيل فى المنيا، وذلك عن طريق سحب عينات من هذه الأسماك مع بداية كل شهر خلال عامي 2017، 2018 ، وتم تحليل العينات لحساب نسبة الميثيل الزئبقى من خلال قياس نسبة الزئبق الكلى فى العينات ومقارنة النتائج مع الحدود المصرح بها فى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية " FDA ، ووكالة البيئة الأمريكية، وجاءت نتائج الدراسة مطمئنة، حيث وجد أنها لم تتخطى حدود المصرح بها، وذلك بسبب طبيعة المثيل الزئبقى الذى يتم امتصاصه بالكامل فى الجسم، وايضا تزداد خطورته مع كثرة استخدام الأسماك نتيجة تراكم هذه المادة فى الجسم، ومن هنا جاءت أهمية إجراء الدراسة.



سمك البلطى امن

وأوصت الدراسة، بضرورة اختيار الأسماك عند شرائها وتجنب الأسماك ذات القشور البيضاء والمائلة للرمادية أو ذات العيون الفضية، وأيضا أوصت الدراسة بأهمية تناول الأسماك.