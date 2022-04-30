اليوم السابع
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3 علامات لازم تاخد بالك منها خلال شراء السمك.. أبرزها الخياشيم

السبت، 30 أبريل 2022 06:00 ص
3 علامات لازم تاخد بالك منها خلال شراء السمك.. أبرزها الخياشيم أسماك - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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السمك أحد الوجبات المفضلة لدى كثيرا منا، إلا أن عند شرائه لا يمكن التعرف بسهولة على الأسماك الطازجة، إلا أن الدكتور أحمد حمدى، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، أشار إلى أنه يمكن التركيز على عدة علامات لتجنب شراء الأسماك غير الطازجة أو الفاسدة، من بينها:
 
1- الجسم لامع والعين سوداء.
2- الجسم عند وضعه أفقيا لا ينثنى والجسم براق.
3- الخياشيم لونها أحمر أو وردى.
 
أما عن علامات فساد الأسماك، فهى:
1- جسم السمك "مطفى" وعند الضغط بالإصبع على جسم السمكة لا يرتد مكان الضغط كما كان بسرعة.
2- إصفرار واضح بعين السمكة.
3- خياشيم السمكة لونها بني أو أسود.
4- فم السمكة مفتوح .
5- جسم السمكة ينثني عند وضعه في وضع أفقي. 
6- ربما تكون الخياشيم عليها مادة مخاطية.
 
وأشار إلى أنه لزيادة التأكد من صلاحية السمك، فإن السمكة الفاسدة عند وضعها فى إناء ماء فهى سرعان ما تطفو على السطح، أما السليمة فهى تغطس، كما أن السمكة الفاسدة يسهل إزالة قشورها بالإصبع عكس السليمة.

السمك

السمك الطازج

السمك الفاسد

كيفية شراء السمك

الطب البيطرى

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