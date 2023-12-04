"زراعة الإسكندرية": نستهدف زراعة 48 ألف فدان من محصول القمح هذا العام

الإسكندرية جاكلين منير

تستعد مديرية الزراعة بالإسكندرية، لزراعة وحصاد موسم جديد من "الذهب الأصفر"، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بمحصول القمح كمحصول استراتيجي هام والعمل على زيادة إنتاجية الفدان.

وقال الدكتور نبيل الششتاوى، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن المستهدف من زراعة القمح هذا العام هو 48 ألفا و628 فدان

وأكد وكيل وزارة الزراعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على حرص الدولة ووزارة الزراعة على سهولة إجراءات التوريد، وتشجيع المزارعين، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة مع المزارعين، وأكد على أن الإسكندرية اتبعت السياسة الصنفية التى تناسب طبيعة المناخ لمحافظة الإسكندرية، حيث أن لكل محافظة أصناف من القمح تعطى إنتاجية وفيرة وفق طبيعة المناخ، وبالنسبة إلى محافظة الإسكندرية لدينا صنف سخا 95 وجيزة 171، ومصر 3 وهى أصناف مقاومة للآفات وأعطت وفرة إنتاجية وحبة كبيرة من القمح، مؤكدا على أن محصول القمح سيكون مبشرا هذا العام.

وتستهدف مديرية الزراعة هذا العام زيادة المساحة المنزرعة، وذلك بالإدارات الزراعية بمناطق العامرية وخورشيد وبرج العرب، حيث تعد أفضل وأجود الأراضى بالظهير الريفى بالإسكندرية والتى تصلح لزراعة القمح.

كما تحرص مديرية الزراعة بالإسكندرية، على توجيه المزارعين لزراعة أصناف القمح الملائمة للأجواء المناخية بالإسكندرية، أكبر درجة تحمل للتغيرات المناخية بها، وتم توجيه المزارعين لزراعة 5 أصناف تلائم طقس الإسكندرية هذا العام وهى (مصر 4، مصر 3، سخا 95، جيزه 171، وسدس 14 ).