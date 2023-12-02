"زراعة سوهاج" تتابع زراعة القمح وتوفير التقاوى والأسمدة وتطهير الترع.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الزراعة بسوهاج، عن قيام المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون بالوزارة ومديري عام التوجيه والمتابعة والدكتور عبداللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، بالمرور على زراعات القمح بزمام بعض الجمعيات الزراعية بمركز سوهاج، للتأكد من عملية توزيع الأسمدة ومتابعة المنظومة الخاصة بتطهير المراوى والمصارف.

ومن جانبه أضاف وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أن عملية المرور جاءت تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وبتكليف من الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة بضرورة المتابعة المستمرة خاصة بمحافظات صعيد مصر والمرور على زراعات القمح المحصول الاستراتيجى لمصر وأهمية التوعية المستمرة للفلاحين على استخدام تقاوي عالية الجودة وفقا للسياسة الصنفية المعتمدة من الوزارة والتى تقوم بإنتاجها الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وكذلك متابعه توزيع الأسمدة من خلال المنظومة والتوعية لتطهير المراوي والمصارف الخاصة.

وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه تم المرور والمعاينة لعدد من حقول القمح والتى تم زراعتها مبكرا فى بداية الموسم من أجل التأكد من ارتفاع نسبة الإنبات وانتظام عملية الزراعة للأراضى الخالية والمجهزة للزراعة تباعا لزيادة نسبة المساحة المنزرعة بالقمح بمحافظة سوهاج والوصول إلى المستهدف من المساحة المحصولية للقمح على مستوى المحافظة.

وأوضح أنه تم التأكد من توافر الأسمدة والعمل على توزيعها على المزارعين من خلال منظومة كارت الفلاح لإضافتها كسماد لمحصول لزيادة الإنتاجية من القمح وتخفيف العبء عن كاهل الفلاح من خلال تقديم السماد المدعم له.