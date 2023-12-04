رئيس العربية للتصنيع: عرضنا 5 مجموعات من منتجاتنا لأول مرة فى معرض إيديكس

كتب محمد شعلان

أكد اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مشاركة أكثر من 400 شركة في معرض إيديكس 2023 على أرض مصر في هذه الآونة شهادة في حق مصر أنها بلد الأمن والأمان والاستقرار وتستطيع تنفيذ فعاليات كبيرة.

وأضاف اللواء مختار عبد اللطيف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، عرضهم 5 مجموعات من منتجاتنا لأول مرة في معرض إيديكس 2023 أبرزها الذخائر الجوية، موضحا أن الذخائر الجوية هي قنابل جوية تستخدم مع القوات الجوية ووزنها يتراوح من 500 إلى 2000 رطل ومميزاتها أنها قادرة على اختراق الخرسانة المسلحة.

وتابع: عملنا عربية فض شغب مصفحة اسمها قادر1 وهي لأول مرة تصنع في مصر من الألف للياء، موضحا أن هذه العربة مجهزة بتجهيزات وفق مطالب الزملاء في وزارة الداخلية، وهذه السيارة تحقق مستوى حماية جيد وممانعة ضد الذخائر وخلافه، وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع لها 14 شركة ومصنع والميزة عندهم التكامل.