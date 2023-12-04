تجديد حبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة بعين شمس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شاب في مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه بسبب "سب طفل".

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مصاب بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بمنطقة سكنه، وتوفى لاحقاً متأثر بإصابته.

بانتقال رجال الأمن وسؤال والدتـــه قررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلها وآخر لدى معاتبة نجلها له لتعديه بالسب على أحد أقاربه طفل بالمنطقة محل سكنهما، حيث تطورت لتعديه على نجلها بالضـــرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابته المُشار إليها والتى أودت بحياته.