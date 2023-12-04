اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 ديسمبر 2023 03:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة قتل شاب لدفاعه عن شقيقته لجلسة 19 ديسمبر

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 01:58 م
تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة قتل شاب لدفاعه عن شقيقته لجلسة 19 ديسمبر محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطلين، لجلسة 19 ديسمبر، بتهمة قتل شاب، بسبب دفاعه عن شقيقته. 
 
كشفت التحقيقات، عن وقوع مشاجرة بأحد الشوارع، مما أسفر عن مقتل شخص، وعلى الفور انتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين مقتل شاب نتيجة إصابته بطعنات، واستمعت جهات التحقيق لأقوال الجيران وشهود عيان الذين أكدوا نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعدد من الشباب من عائلة أخرى بسبب التعدى لفظيا على شقيقته أثناء سيرها بالشارع، وبعدها ترصدوا له وطعنوه بعدة طعنات.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 




 
 

 







اخبار الحوادث

جنايات القاهرة

القتل

عقوبة القتل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة