بدء موسم زراعة القمح على مساحة 60 فدانا بمزارع كلية الزراعة جامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إطلاق موسم زراعة محصول القمح بمزارع كلية الزراعة بمشتهر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، والدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، والدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل، والدكتور إيهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد رفعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم عبد الهادى رئيس قسم القمح، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك رئيس الجامعة، ومرافقوه المزارعين في نثر بذور تقاوي القمح في الحقول إيذانا ببدء موسم زراعة القمح بالكلية علي مساحة 60 فدانا بأصناف عالية الإنتاجية هي جيزة 171، وذلك لسد العجز فى الفجوة الغذائية لدى مواطنى محافظة القليوبية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، حرص الجامعة على أن تؤدي دورها الخدمي والمجتمعي ودعم خطة الدولة فى توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وحل مشاكل الصناعة والزراعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم زراعة 60 فدانا من محصول القمح هذا العام بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل بوزارة الزراعة وذلك من خلال الاعتماد علي تقاوي منتخبة وراثياً ومحسنة تقنياً وعلمياً من أجل محصول وفير ملائم للمناخ المصري.

وأضاف الدكتور السيد فودة، أنه تم التوسع في زراعة عدد من المحاصيل الإستراتيجية الهامة داخل مزارع كلية الزراعة ومنها محصول القمح وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي وأهالى القليوبية.

من جانبه قال الدكتور محمود الزعبلاوي، أن الكلية أخذت على عاتقها زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح منذ العام الماضى وكذلك تشجيع المزارعين على زراعة القمح من خلال تنظيم ندوات وقوافل زراعية بالقرى لحل مشاكل المزارعين.

وأكد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، حرص وزارة الزراعة على التعاون مع كليات الزراعة بالجامعات المصرية بصفة عامة وكلية الزراعة بجامعة بنها بصفة خاصة لما تمتلكه من قدرات وخبرات بشرية فى مجال الإنتاج الزراعى.

فى سياق متصل افتتح الدكتور ناصر الجيزاوى ومرافقوه مشروع "البحث فى آليات الاجهاد - التحمل الحرارى وتطوير طرق حديثة لمقاومة الإجهاد الحرارى فى الدجاج" واستمع رئيس الجامعة إلى شرح من الدكتور محمود عراقى الباحث الرئيسى للمشروع وعميد كلية الزراعة السابق والذى يهدف إلى تأسيس وتطوير طرق تقييم لمستويات الإجهاد الحراري على الصفات الإنتاجية والفسيولوجية والبيوكيميائية عند درجات الحرارة المنخفضة (21 درجة مئوية)، والعالية (32 و 36 و 40 درجة مئوية) غير المميتة للدجاج، وقد استهدف المشروع إجراء تجارب على سلالات الدجاج التالية " سلالة بنها، والفيومي، واللوهمان البنى الخفيف"، علماً بأن المشروع البحثى قائم على أساس تعاون علمى بين جامعة بنها وجامعة هوازونج الزراعية بجمهورية الصين الشعبية.

من ناحية أخرى وعلى هامش الجولة التقى الدكتور ناصر الجيزاوى، بالطلاب موجهاً لهم الدعوة والمشاركة بفعالية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً أن الجامعة حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم لمنسوبيها للخروج والمشاركة فى الانتخابات.