بابا الفاتيكان يطالب بعودة وقف إطلاق النار بغزة: خرق التهدئة لا يعنى إلا الموت

فاطمة شوقى

طالب بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس ، بعودة وقف إطلاق النار فى قطاع غزة ، وحول الهجوم الذى وقع أمس،" أصلى من أجل الضحايا ، وأنا قريب من الناس فقد عانوا الكثير بالفعل"، حسبما قال موقع الفاتيكان نيوز.

وأشار الموقع إلى أنه لليوم الثاني على التوالي، لم يظهر البابا فرنسيس أمام صلاة التبشير الملائكى من النافذة، بسبب مرضه، وقال "من المؤلم أن يتم انتهاك الهدنة، وهذا يعنى الموت والدمار والبؤس".

وأوضح الموقع أنه "لقد تم إطلاق سراح العديد من الرهائن، ولكن لا يزال العديد منهم في غزة"، في إشارة إلى الرهائن الـ 110 الذين تم اطلاق سراحهم ، ولكن أيضًا إلى الـ 137 الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.

وطالب البابا فرانسيس "أن يتمكن جميع المعنيين من التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار فى أقرب وقت ممكن وإيجاد حلول أخرى غير الأسلحة، ومحاولة اتخاذ مسارات شجاعة نحو السلام".

وكان بابا الفاتيكان، قال فى وقت سابق، إنه "ما زال يفكر فى الوضع الخطير للغاية فى فلسطين وإسرائيل حيث فقد الكثير من الناس حياتهم"، قائلا: "أتوسل إليكم أن تتوقفوا، أوقفوا إطلاق النار".

وناشد بابا الفاتيكان بإطلاق الرهائن على الفور وفيهم أطفال كثيرون "ليعودوا إلى أهليهم"، على حد قوله، وأضاف "دعونا نفكر بالأطفال، بجميع الأطفال المحاصرين فى هذه الحرب وفى أوكرانيا وفى صراعات أخرى، بهذه الطريقة يُقتل مستقبلهم".

وكان بابا الفاتيكان، بداية الشهر الجارى، التقى وفدا فلسطينيا من قطاع غزة من أهالى ضحايا العدوان الاسرائيلى على القطاع، وذلك في مقر اقامته بالفاتيكان.