الكشف على 2064 مواطن فى 8 قوافل طبية بقرى البحر الأحمر ضمن "حياة كريمة"

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج ل 2064 مواطن بقرى ومدن البحر الأحمر، من خلال 8 قوافل علاجية تابعة لمبادرة حياة كريمة.

وأكدت مديرية الصحة فى بيان لها أن تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بضرورة انتشار القوافل الطبية على مستوى مدن المحافظة لرفع الوعى الصحى للمواطنين وتقديم اوجه الرعاية المتكاملة للكشف المبكر عن الامراض وامكانية علاجها فى اسرع وقت ممكن مع تقديم كافة الخدمات العلاجية والأدوية بالمجان لمواطنى المحافظة قام فريق قوافل محافظة البحر الاحمر بتنفيذ 8 قوافل طبية متكاملة خلال شهر نوفمبر على مدار 16 يوما فى الوحدات التابعة لإدارات غارب والقصير ومرسى علم والشلاتين وسفاجا ضمن مبادرة حياة كريمة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الصاوى مدير إدارة القوافل، إنه قد تم الكشف وصرف العلاج لعدد 2064 حالة وأنه قد تم عمل تحاليل الدم والطفيليات لعدد 346 حالة وتم عمل الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر والامراض المزمنة لعدد 244 حالة.

وأضاف مدير إدارة القوافل العلاجية أن التخصصات التى شملتها المبادرة هى جراحة - نساء وتوليد - باطنة - تنظيم الاسرة - الاسنان - الأطفال- العظام صرح الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر انه قد تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.