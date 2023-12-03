مدير مكتب حياة كريمة بسوهاج: مشروع "كشك كتابك" يحارب الفكر المتطرف والهدام

جاء ذلك على هامش قيام الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بإفتتاح أول مشروع " لكشك كتابة" بقرية أولاد سلامة بمكرز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، حيث تم تجهيز الكشك ومده بكافة المطبوعات المتنوعة للجمهور بأسعار رمزية تتراوح ما بين 5 إلى 30 جنيه للكتاب الواحد حيث تاتى عملية الإنشاء ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أوضح العقيد محمد كمال مدير مكتب حياة كريمة بسوهاج أن الأكشاك الخاصة بكشك كتابك متواجدة بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج يوجد عدد 2 كشك بقرى أبيدوس و برديس، وفى مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج يوجد 4 أكشاك بقرى العوامر بحرى والمجابره وبيت داود وبيت علام ،وفى مركز طما شمالى محافظة سوهاج يوجد 3 أكشاك بقرى أم دومه والمدمر والرياينة ، وفى مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج يوجد 5 أكشاك بقرى الدويرات والزوك الغربية واولاد سلامه وأولاد حمزة وروافع العيساوية، وفى مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج يوجد 4 أكشاك بقرى الخيام والسلام واولاد سالم واولاد يحيى، وفى مركز المراغة شمال محافظة سوهاج يوجد 3 أكشاك بقرى بناويط واولاد إسماعيل والغريزات.