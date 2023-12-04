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القاهرة الإخبارية: نقل 83 شهيدا إلى مستشفى المعمدانى فى غزة منذ صباح اليوم

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 01:44 م
القاهرة الإخبارية: نقل 83 شهيدا إلى مستشفى المعمدانى فى غزة منذ صباح اليوم المستشفى المعمدانى
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني، أن 83 شهيدا نقلوا إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة منذ صباح اليوم.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا مناطق متفرقة من قطاع غزة  منذ يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

 







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