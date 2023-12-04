قالت مراسلة القاهرة الإخبارية، إن هناك اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية شرق قطاع غزة.
وأضافت أن الاحتلال ارتكب مجازر في خان يونس بغزة، حيث استهدف قصف إسرائيلي مناطق جباليا والشجاعية والتفاح بالقطاع.
أكدت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطينى نيبال فرسخ، أن فرق الهلال الأحمر تواجه صعوبات كبيرة فى الوقت الراهن لإيصال المساعدات إلى جنوب قطاع غزة، وذلك بعد تكثيف القوات الإسرائيلية لقصفها لجنوب القطاع.
وقالت فرسخ - اليوم الاثنين، إن الوضع الإنساني داخل القطاع مأساوي، وحتى خلال الهدنة كل ما تمكنا من إدخاله هو حوالي 1091 شاحنة.
وأشارت إلى أن هذه الشاحنات لا تسد حاجة القطاع ولا تكفي لإطعام أكثر من مليوني فلسطيني يفتقدون للطعام والماء والدواء، كما أن الوقود الذي سمح بإدخاله خلال الهدنة كميات قليلة لا تسد حاجة المستشفيات التي تعتمد على مولدات الكهرباء، وكذلك لا تكفي مركبات الإسعاف.. مضيفة:"اليوم باتت طواقمنا تواجه تحديات وصعوبات حتى فى إيصال المساعدات للجنوب؛ بسبب شدة القصف الإسرائيلى".
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