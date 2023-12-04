القاهرة الإخبارية: أكثر من 50 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح تستعد للدخول إلى غزة

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن أكثر من 50 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح تستعد للدخول إلى قطاع غزة.

وأضافت القناة: "وصول نحو 250 شخا من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح".

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.