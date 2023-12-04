وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل 10 من عناصر مليشيات "الخوارج" المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ونقلت الوكالة عن أحد مقاتلي المقاومة الشعبية أن الجيش الصومالي بالتعاون مع القوات المحلية، تمكن من تصفية عناصر إرهابية، من بينهم قيادى بارز.

يذكر أن الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية يواصل ملاحقة فلول مليشيات المتمردين، والذين يضيقون الخناق على المناطق الريفية بجنوب ووسط البلاد.