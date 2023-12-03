اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصومال: مقتل أكثر من 60 إرهابيا فى عملية عسكرية وسط البلاد

الأحد، 03 ديسمبر 2023 09:41 ص
الصومال: مقتل أكثر من 60 إرهابيا فى عملية عسكرية وسط البلاد الجيش الصومالى ـ صورة أرشيفية
مقديشيو (أ ش أ)

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قتل أكثر من 60 عنصراً إرهابيا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فى عملية عسكرية مشتركة نفذها الجيش الصومالى والشركاء الدوليون فى قرية "هلو بعاد" التى تبعد 8 كيلومترات جنوب غرب مدينة "هلجن" بمحافظة "هيران" وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الأحد، أن هذه العملية التي استغرقت ساعات طويلة - وما تزال مستمرة - أدت إلى تدمير مواقع ومعدات عسكرية تابعة للإرهابيين.

وكان  الجيش الصومالى، نفذ أواخر نوفمبر عملية أمنية استهدفت معاقل لحركة الشباب الإرهابية فى غرب مدينة "حررطيرى" وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل قيادى و3 عناصر تابعة للحركة.

وقال قائد الوحدة الثالثة في قوات "غورغور الخاصة" بالجيش الصومالي علي عغي- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)  "نفذنا عملية نوعية في قرية حاجي؛ أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر وقيادي في مليشيا "الخوارج"، كما تم إلقاء القبض على عدد من المسلحين".

وأشار القائد إلى أن الجيش الصومالي صادر الأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت لدى المليشيات، وأن القوات الصومالية ما زالت تباشر مهامها في المنطقة.

يذكر أن قوات الجيش الصومالي نفذت بمختلف وحداتها عمليات أمنية خلال الأيام الماضية استهدفت أوكارًا للإرهابيين.

 







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