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الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بمعرض إيديكس 2023

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 09:07 ص
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بمعرض إيديكس 2023 الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى

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حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التقاط صورة تذكارية مع المشاركين بمعرض إيديكس 2023.

تنطلق اليوم فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " فى دورته الثالثة والذى سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة  من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.
 
ويضم معرض إيديكس  22 جناحاً دولياً فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح ، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية وإستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال.






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