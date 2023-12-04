إزالة أجزاء من 3 عقارات آيلة للسقوط بكرموز ومينا البصل بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

نفذ حى غرب الإسكندرية حملة مكبرة، استهدفت إزالة أجزاء خطرة وآيلة للسقوط من 3 عقار بمنطقتى كرموز ومينا البصل، وذلك لخطورتها الداهمة على حياة المواطنين والمارة، وذلك استجابة فورية لشكاوى منطقة القبارى بنطاق الحى حرصًا على سلامة المواطنين .

كانت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، يفيد بورود شكاوى من المواطنين بوجود أجزاء خطرة من 3 عقارات، بشوارع 63 شارع ابن عدى و64 شارع شداد بكرموز و3 شارع الحناوى بمينا البصل.

وتبين من الفحص والمعاينة أن العقارات الثلاثة، خالية من السكان، وصادر لها قرارات هدم لم تنفذ من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

وأوضحت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، أنه جرى إزالة الأجزاء الخطرة من العقارات الثلاثة، وجارى رفع الأنقاض وفتح الشوارع المحيطة بها.