اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 ديسمبر 2023 12:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة أجزاء من 3 عقارات آيلة للسقوط بكرموز ومينا البصل بالإسكندرية.. صور

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 11:47 ص
إزالة أجزاء من 3 عقارات آيلة للسقوط بكرموز ومينا البصل بالإسكندرية.. صور إزالة أجزاء خطرة من عقارات آيلة للسقوط بحي غرب الإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفذ حى غرب الإسكندرية حملة مكبرة، استهدفت إزالة أجزاء خطرة وآيلة للسقوط من 3 عقار بمنطقتى كرموز ومينا البصل، وذلك لخطورتها الداهمة على حياة المواطنين والمارة، وذلك استجابة فورية لشكاوى منطقة القبارى بنطاق الحى حرصًا على سلامة المواطنين.

 

كانت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، يفيد بورود شكاوى من المواطنين بوجود أجزاء خطرة من 3 عقارات، بشوارع 63 شارع ابن عدى و64 شارع شداد بكرموز و3 شارع الحناوى بمينا البصل.

 

وتبين من الفحص والمعاينة أن العقارات الثلاثة، خالية من السكان، وصادر لها قرارات هدم لم تنفذ من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

 

وأوضحت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، أنه جرى إزالة الأجزاء الخطرة من العقارات الثلاثة، وجارى رفع الأنقاض وفتح الشوارع المحيطة بها.

 

 

إزالة أجزاء خطرة من عقارات آيلة للسقوط بحي غرب الإسكندرية

 

إزالة أجزاء خطرة من عقارات آيلة للسقوط بحي غرب الإسكندرية

إزالة أجزاء من عقار آيلة للسقوط بحي غرب الإسكندرية
إزالة أجزاء من عقار آيلة للسقوط بحي غرب الإسكندرية

حي غرب الإسكندرية إزالة أجزاء خطرة من عقارات آيلة للسقوط
حي غرب الإسكندرية إزالة أجزاء خطرة من عقارات آيلة للسقوط
 






أخبار الإسكندرية

حملات الأحياء

العقارات الايله للسقوط

حى غرب

اخبار اليوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة