غلق 6 محلات مخالفة والتحفظ على 80 حالة إشغال فى المنتزه أول بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى المنتزه أول الإسكندرية حملة مكبرة بتعليمات اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، أسفرت عن غلق 6 منشآت والتحفظ على 80 حالة إشغال متنوعة، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

واستهدفت الحملة شوارع، مصطفي كامل واحمد محسن بمنطقه السيوف قبلي وخلف كارفور وشارع خالد بن الوليد وإسكندر إبراهيم وملك حفني بحري،وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 80حالة إشغال متنوعة، وغلق 6 منشآت لمخالفتها قرارات الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

جاءت الحملة، بقيادة النقيب ابراهيم عبد المطلب رئيس وحدة شرطة المرافق ، وإسلام عبد الحميد مدير إدارة إشغال الطريق بحي المنتزة اول ،وتستمر الحملات على مدار اليوم لإعادة الانضباط بنطاق الحي.