إحالة المتهمين بقتل طفل وسرقة توك توك فى الشرقية للمفتى

الشرقية فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، إحالة المتهمين بقتل طفل وسرقة دراجة نارية (توك توك) منه بمدينة الصالحية الجديدة، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، وذلك من أول جلسة لمحاكمة المتهمين، وحددت جلسة 2 يناير للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار جهاد الألفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وإسلام منصور، وأمانة سر فلبس صبحي.

وتعود أحداث القضية رقم 3193 لسنة 2023 جنايات الصالحية الجديدة، والمقيدة برقم 1449 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، ليوم 7 فبراير الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين خالد ج م ج، طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة ومقيم بمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وبكار ب ب ت، عاطل ومقيم بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقتل المجني عليه الطفل "محمد. م"، وسرقة دراجته النارية ومتعلقاته الشخصية.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على ذلك بأن اتفقا فيما بينهم على استدراج أحد سائقي الدراجات الآلية (توك توك) لقتله وسرقة دراجته الآلية وتربصوا له بمكان أيقنا سلفا قدومه إليه واستخدما لهذا الغرض (طوبة) واستدرجاه بزعم توصيلهم من مدينة الصالحية الجديدة إلى منطقة وادي الملاك بالتل الكبير بالدراجة الآلية قيادته حتى باغتاه بتطويق عنقه محاولين خنقه ثم كالا له عدة ضربات مستخدمين الطوبة المشار إليها التي استقرت برأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وسرقا الدراجه وهاتف المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.