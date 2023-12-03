اليوم السابع
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المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لحيازته هيروين وسلاح بالشرقية

الأحد، 03 ديسمبر 2023 11:35 ص
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لحيازته هيروين وسلاح بالشرقية المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة
الشرقية فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق عاطل بالسجن لمدة  6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مخدر هيروين بقصد الاتجار فيه وسلاح أبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة بدائرة مركز ههيا.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.
 
تعود أحداث القضية رقم 13810 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، ليوم 3 سبتمبر عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم " إبراهيم  أ ب"  50 سنة، مقيم بدائرة مركز ههيا، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة هيروين وحشيش، بقصد الاتجار وفرد خرطوش، للدفاع عن تجارته الغير مشروعة بدائرة قسم أول الزقازيق.
 
جاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة، وبحوزته 29 لفافة  من مخدر الهيروين ، و11 قطعة لجوهر الحشيش وفرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، للاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
 






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الشرقية




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