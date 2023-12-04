أنا داعم لنفسى.. سر رسائل "جراب تليفون" جيورجيا ميلونى فى سيلفى قمة المناخ

كتب محمد رضا

انتشرت صور مثيرة للتساؤلات لرئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلونى، على نطاق واسع بعد التقاطها فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ (COP28) فى دبى، وهى تلتقط صورة شخصية مع رئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى.

صور رئيسة وزراء إيطاليا في حد ذاتها لم تكن هي الأمر البارز في اللقطة المميزة، لكن حافظة هاتفها هى التى خطفت الأضواء عندما اجتمع الزعماء لمناقشة سياسة المناخ، والتى تحمل مجموعة متنوعة من "التأكيدات على القلق".

وسرعان ما حدد مستخدمو الإنترنت تفاصيل الرسائل الخاصة المكتوب على حافظة هاتف جورجيا ميلونى، باعتبارها حامية شعبية مع رسائل مكتوبة تهدف إلى المساعدة فى "تعزيز القيمة الذاتية من خلال تعزيز رأيك الإيجابى فى نفسك وثقتك فى قدرتك على تحقيق أهدافك"، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



جيورجيا ميلوني وناريندا مودي

تضمنت العبارات "أنا داعم لنفسى" و"قلقى لا يحدد هويتي"، وفى رسائل أخرى ظهرت على حافظة الهاتف، كتب: "أنا أسمح لنفسى بأخذ قسط من الراحة" و"أنا كافى".

بدوره، أوضح متحدث باسم ميلوني، زعيمة الحزب الشعبوى اليمينى الإيطالى "إخوة إيطاليا" Fratelli d'Italia، منذ ذلك الحين، أن ابنتها جينيرفا البالغة من العمر سبع سنوات، قد ربطت هذا الغلاف بهاتف والدتها، بعدما انفصلت ميلونى عن والد جينيرفا، أندريا جيامبرونو، فى أكتوبر الماضى، بعد أن تم بث حديثه وهو يتباهى بعلاقة غرامية، ويطلب إقامة علاقة ثلاثية.



سيلفي رئيسا وزراء إيطاليا والهند

الصورة الملتقطة لـ جيورجيا ميلونى وهى تقف بجوار رئيس الوزراء الهندى، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أثناء حضورها مؤتمر الأمم المتحدة السنوى لتغير المناخ فى الإمارات العربية المتحدة، حصلت الصورة التى التقطتها على 1.33 مليون إعجاب عبر موقع "إنستجرام"، بعد أن انتشرت الصورة التى التقطتها على نطاق واسع بين الحسابات الإيطالية.

وعلق أحد متداولي هذه الصورة: "يبدو أنها شاهدت كل الميمات، أنا متأكد من أنهم يتصيدون لنا"، كما انتشرت تغريدة لحسابCrazyItalianPol - وهو حساب مشهور على موقع X - 4.2 مليون مرة حيث شارك المستخدمون وجهات نظرهم.