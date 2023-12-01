رئيسة وزراء إيطاليا تتعهد بـ 100 مليون يورو وبريطانيا تقدم 2 مليار دولار لصندوق الأضرار المناخية COP28

كتب شعبان هدية



شعبان-هدية

ميلوني: نعمل على ضمان محاصيل مقاومة للأمراض وقادرة على التكيف مع تغير المناخ وابتكار تقنيات زراعية أكثر حداثة وابتكارا

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، أن بلادها ستقدم 100 مليون يورو (108.91 مليون دولار) لصندوق جديد لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة “ الخسائر والأضرار” الناجمة عن تغير المناخ، مضيفة أنها ستستثمر في هذا الصندوق. 70% من صندوق المناخ الذي تبلغ قيمته 4.2 مليار يورو في أفريقيا.

وأعلنت حلال مشاركتها في مؤتمر المناخ COP28 الذي تم افتتاحه بالأمس في دبي ويستمر حتى 12 ديسمبر المساهمة في صندوق الخسائر والأضرار بمبلغ 100 مليون يورو للمساعدة في تحقيق أهداف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28.

الأمن الغذائي العالمي من أولويات السياسة الخارجية

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، أن الأمن الغذائي العالمي كان من بين أولويات سياستها الخارجية وإن روما تريد مساعدة أفريقيا على تطوير نظام فعال لإنتاج الغذاء.

وقالت "ضمان محاصيل مقاومة للأمراض وقادرة على التكيف مع تغير المناخ، ولكن أيضا ابتكار تقنيات زراعية أكثر حداثة وابتكارا... هذا هو ما نعمل عليه".

يعد صندوق المناخ جزءًا من التزام الدول الغنية بتمويل ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنويًا في الاقتصادات النامية من خلال مشاريع التحول الأخضر في شكل ضمانات حكومية وقروض واستثمارات في الأسهم.

وفي أواخر عام 2021، في عهد سلف ميلوني ماريو دراجي، خصصت إيطاليا 840 مليون يورو سنويًا بين عامي 2022 و2026 للبرنامج بالإضافة إلى هبة سنوية إضافية قدرها 40 مليون يورو بدءًا من عام 2027.

تعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بتمويل قدره 1.6 مليار جنيه استرليني (ملياري دولار) في قمة الأمم المتحدة للمناخ، اليوم الجمعة، وواجه منتقدين يتهموه بتقويض مكانة بريطانيا بعد تخفيف الإجراءات للوصول إلى صافي الصفر.

وحاول سوناك، خلال مشاركته في يوم قادة COP28، استعادة سمعة بريطانيا كدولة رائدة في معالجة تغير المناخ بالقول إن بلاده لم يكن لديها فقط أحد أكثر الأهداف طموحًا لخفض الانبعاثات، بل إنها لا تزال على الطريق الصحيح لتحقيقها.

واستغل وجوده في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) لتسليط الضوء على الكيفية التي يمكن بها لبريطانيا مساعدة الدول الأخرى على تقليل الانبعاثات والتحدث إلى قادة الشرق الأوسط حول توصيل المزيد من المساعدات إلى غزة.

ويتضمن تمويل المناخ ما يصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني لمعالجة أسباب إزالة الغابات، و316 مليون جنيه إسترليني لمشاريع ابتكار الطاقة حول العالم، وما يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني للخسائر والأضرار.

استثمار 11 مليار جنيه استرليني في مزرعة الرياح البحرية

وفي تكرار لنهج بريطانيا " البراجماتي " تجاه تغير المناخ في الموازنة بين مخاوف الناخبين والتعهدات بالوفاء بخفض الانبعاثات، أعلن سوناك أيضًا عن استثمار يصل إلى 11 مليار جنيه استرليني في مزرعة الرياح البحرية في دوجر بانك في البلاد.

وقال سوناك في مؤتمر صحفي: "مع كل التغييرات التي أجريتها في وقت سابق، ما زلنا في طريقنا لتحقيق جميع أهداف الانبعاثات التي حددتها للتو"، وردا على سؤال عما إذا كان أي من القادة قد أثار مخاوف بشأن قراره بتأجيل فرض حظر على مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين، وتسهيل التحول إلى المضخات الحرارية ومنح تراخيص جديدة للحفر في بحر الشمال، أجاب: "يد على القلب، 100٪ لا".

وقال "لم يتحدث أي زعيم تحدثت معه اليوم عن ذلك، هل تعلمون لماذا؟ لأن معظم أهدافهم أقل طموحا من أهداف المملكة المتحدة".

ومع تقدم حزب المحافظين الحاكم خلف حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل، يعتقد فريق سوناك أن الناخبين لن يدعموا إجراءات معالجة تغير المناخ إلا عندما تكون في المتناول.

وقال في بيان سابق، إن "الانتقال إلى صافي الصفر يجب أن يجعلنا جميعا أكثر أمانا وأفضل حالا. ويجب أن يفيد، لا أن يثقل كاهل الأسر العادية. لقد قادت المملكة المتحدة الطريق في اتخاذ قرارات عملية وطويلة الأجل في الداخل".