اليوم السابع
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شاهد أبرز الفعاليات والأحداث فى قمة المناخ COP28 بدبى

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 11:03 ص
شاهد أبرز الفعاليات والأحداث فى قمة المناخ COP28 بدبى المركز الإعلامى بقمة المناخ
رسالة دبى - أحمد يعقوب

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أحمد-يعقوب
 
يرصد "اليوم السابع" فى تقرير مصور من مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، أبرز الفعاليات والأحداث فى قمة المناخ COP28 والتى تعد أكبر تجمع خاص بالبيئة ويعقد سنوياً.
 
 
وأقر مؤتمر COP28 المنعقد فى مدينة دبى، تفعيل صندوق الخسائر والأضرار لدعم العمل المناخى لتخفيف الأثار عن الدول المتضررة من التغير المناخى.
 
وتقدر المؤسسات الدولية وجمهور الباحثين الاستثمارات المناخية التى يحتاجها العالم لمنع التدهور واسع النطاق للبيئة بنحو 5 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2030 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 6 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2050. 
 
ووضعت الدول المتقدمة تعهدا بقيمة 100 مليار دولار لتمويل مكافحة تغير المناخ فى الدول النامية، ويعد تمويل مكافحة التغير المناخى أحد أبرز محاور النقاش فى قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28.
 
وكلمة COP هى الأحرف الأولى من The Conference of the Parties وتعنى مؤتمر الأطراف المعنى بمناقشة وبحث وصياغة الحلول المتعلقة بقضايا التغير المناخى والتمويلات المرتبطة بها ويعقد سنوياً واستضافت مدينة شرم الشيخ فى مصر النسخة السابقة COP27 فى شهر نوفمبر 2022.
 
ويعد مؤتمر الأطراف أحد أبرز الفعاليات الدولية ويضم المؤتمر 198 طرفاً ويشمل 197 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى وهى الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ United Nations Framework Convention on Climate Change والتى يتم اختصارها إلى UNFCCC.
 
وتستضيف مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤتمر الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة الخاصة لتغير المناخ Cop28 وذلك خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 ، بمشاركة نحو 50 ألف شخص من 198 دولة موقعة على الاتفاقية.
 
وقامت مصر بتسليم رئاسة القمة الأخيرة Cop27 إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
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المركز الإعلامى بقمة المناخ

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المركز الإعلامى

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جانب من فعاليات COP28

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المشاركون فى قمة المناخ

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جانب من أحداث قمة المناخ بدبى

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قمة المناخ بدبى

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مؤتمرقمة المناخ 

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الزميل أحمد يعقوب في قمة المناخ

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قمة الامارات للمناخ

قمة المناخ COP28




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