أطعمة تحافظ على صحة الأمعاء فى الشتاء.. أبرزها العدس والبهارات

كتبت رانيا عامر

مع اقتراب فصل الشتاء، يتعرض الجهاز الهضمى لبعض الأشخاص إلى اضطرابات نتيجة الطقس البارد، وسوء التغذية، وتلك العوامل تؤثر على عملية الهضم، لذا فيجب عليك اتباع نظام غذائى سليم مناسب، غنى بالفيتامينات والبروتينات المتوفرة في عدة أطعمة مثل العدس والخضراوات والحلبة وعدد من المشروبات الدافئة، من أجل الحفاظ على صحة الأمعاء، وذلك وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

أطعمة تعزز صحة الجهاز الهضمى لديك:

العدس

وجبة العدس من الوجبات المحببة لدى معظم الأشخاص في فصل الشتاء ، وممكن إضافة العدس على الأرز، فهى من الوجبات الصحية المصنوعة من الحبوب الكاملة والعدس، حيث تعمل الألياف التي تتواجد بالعدس على تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة وتكون مصدر لبكتيريا الأمعاء المفيدة.

الخضراوات الموسمية

يفضل تناول الخضروات الشتوية التي تحتوى على الفيتامينات الطبيعية مثل الجزر والقرنبيط والسبانخ والحلبة، هذه الخضروات ليست مليئة بالفيتامينات والمعادن الأساسية فحسب، بل توفر أيضا الألياف ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الأمعاء.

بذور الحلبة

بذور الحلبة غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز صحة الأمعاء.

شاى الأعشاب

شاي الأعشاب ، إضافة متميزة إلى روتينك الشتوي، فهو مشروب يساعدك في تدفئة جسمك في الشتاء من ناحية ، ويعزز عملية الهضم من ناحية أخرى، وتخفيف الانتفاخ، والحفاظ على توازن الجهاز الهضمي.

إضافة البهارات فى الطعام

أهم العناصر الفعالة لصحة الأمعاء هما الزنجبيل والكركم والفلفل الحار، بالإضافة الى الأعشاب مثل القرفة والزنجبيل والقرنفل وبذور الكمون، تلك الأعشاب والتوابل تساهم في عملية الهضم وتحسن صحة الأمعاء.