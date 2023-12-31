مكتبة الإسكندرية تنظم دورة تدريبية حول "تحليل أسواق المال".. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية بقطاع البحث الأكاديمي دورة تدريبية بعنوان "تحليل أسواق المال"، وجاءت أهمية هذه الدورة التدريبية لرفع كفاءة المتدربين على آليات جمع البيانات والمعلومات المالية وفرزها وتحليلها بطرق حسابية وإحصائية؛ مما يؤهلهم لفهم ودخول الأسواق المالية.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تمكين المتدربين من التعرف على الاستراتيجية الصحيحة للتعامل مع تحركات الأسعار، وذلك حسب ظروف السوق. وبناءً على هذه الاستراتيجية يمكن تحديد الأسعار الصحيحة للشراء والبيع وحماية الربح، ووقف الخسارة، وحساب الربح المتوقع ومستوى المخاطرة، وتقييم الأسهم والقطاعات المحلية والعالمية، وقراءة وتحليل واستخدام شاشة البورصة، بالإضافة إلى تحليل تصريحات البنوك المركزية وانعكاسها على أسواق المال، وتعلُّم أساسات التمويل الضرورية لكل من المستثمرين وصناع القرار.

وعقدت الدورة التدريبية على مدار يومين، بمعدل ثلاث جلسات يوميًّا، بالإضافة إلى ورشة عمل تفاعلية للمشاركين. وحاضر فيها الأستاذ «أحمد معطي» مدير شركة VI Markets للتدريب على أسواق المال.