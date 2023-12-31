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مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بالمنيا

الأحد، 31 ديسمبر 2023 11:48 م
مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بالمنيا تصادم سيارة - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقى شخصين مصرعهما وأصيب 5 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، تحرر المحضر اللازم  بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تصادم سيارة ميكروباص بأخري ملاكي بالطريق الزراعي القاهرة، أسوان، بمحافظة المنيا، وأسفر الحادث عن مصابين وجثث.
 
انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.
 
تم نقل الجثث والمصابين  إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصى لتلقي العلاج اللازم.
 






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