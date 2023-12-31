مصرع شخص وإصابة آخر إثر تصادم مقطورة ودراجة نارية بطريق ديل البحر فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر نتيجة حادث تصادم مقطورة مع دراجة نارية "موتوسيكل" بطريق ديل البحر مركز الستاموني، بمحافظة الدقهلية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، بوقوع حادث تصادم، ووجود متوفي ومصاب.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين مقطورة ودراجة نارية "موتوسيكل"، نتج عنه وفاة قائد الدراجة النارية "موتوسيكل"، مناع إبراهيم سيد سالم، 35 عاما، مقيم قرية السعدية البحرية، وإصابة السيد بدير ابراهيم، 46 عاما، مقيم السعدية البحرية، مصاب بجرح قطعي في القدم اليمنى.

وتم نقل المصاب لمستشفى بلقاس العام، ووضع جثمان المتوفي داخل مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.