اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالفيوم

الأحد، 31 ديسمبر 2023 10:14 ص
مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالفيوم حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقى شخصين مصرعهما، وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم وقع بين تروسيكلين وسيارة نقل ثقيل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين تروسيكلين وسيارة نقل ثقيل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، أسفل الطريق الإقليمي باتجاه أسيوط، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود جثتين و3 مصابين، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم الحامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 







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