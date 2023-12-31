محافظ مطروح يتابع إنهاء أعمال أول قطاع في طريق سيوة الخرساني تمهيدا لافتتاحه

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنهاء أعمال وتجهيز أول قطاع من طريق سيوة – مطروح الخرساني، بطول 50 كيلومتر، للافتتاح ودخول الخدمة قريباً، بتكلفة 420 مليون جنيه للقطاع الأول، بعد أن تم الانتهاء من إنارة منطقة بئر النص بالقطاع بالطاقة الشميبة، ويجري حالياً دهان خطوط تحديد الحارات، وتركيب العلامات المرورية.

يأتي ذلك ضمن تنفيذ المشروع القومي العملاق، برصف طريق سيوة مطروح الخرسانى بطول 320 كم بسواعد مصرية، ضمن المشروعات القومية التى تتم على أرض مطروح، في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالمحافظة، كنموذج لأحدث أنظمة الطرق المتطورة، والذي يتم إنشاؤه لمواكبة واستيعاب الحركة السياحية والتجارية، وليتحمل الشاحنات ذات الحمولات الثقيلة، في الإتجاه القادم من سيوة، مع توسعة ورصف الاتجاه إلى سيوة بالأسفلت، تيسير الوصول والعودة من واحة سيوة.

ينفذ أعمال الطريق جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، ومن المقرر تشغيل القطاع الثالث منه بطول 50 كم، بعد إضاءة منطقة بئر النص بأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، و البدء في التخطيط لدخوله الخدمة وافتتاحه قريبا كأول قطاع من المشروع العملاق الذى يتكون 6 قطاعات.

وأوضح لواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أنه من أولى بشائر الخير للعام الجديد 2024، وتكثيف جهود الإسراع في تنفيذ طريق سيوة الخرسانى، تم الانتهاء من أعمال التجهيزات، بعد الرصف للقطاع الثالث من طريق مطروح سيوه الجديد، والانتهاء من أعمال تركيب أعمدة إنارة القطاع الثالث من علامة الكيلو 100 إلى علامة الكيلو 150 تجاه مرسي مطروح، عند منطقة بئر النصف، وجارى العمل فى ذات القطاع في أعمال دهانات لعلامات الحارات المرورية، وغيرها، بطول 50 كم من علامة الكم 100 الى علامة الكم 150 تجاه مطروح، بإجمالي تكلفة 420 مليون جنيه ومشاركة أكثر من 400 مهندس وفنى وعامل، و2 محطة لإنتاج الخرسانة، وأكثر من 250 طن من المواد الخام يوميا، وأكثر من 50 معدة وعربة وشركتين تعمل في القطاع، ومعمل ضبط الجودة بالمشروع العملاق، الذي يتكون من 3 حارات مرورية من الخرسانة بعرض 11.25 متر.

وأشار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، إلى أنه يتم الإعداد لافتتاح أول قطاع قريباً، بعد انتهاء أعمال التخطيط والدهانات والعلامات المرورية والإرشادية.



محافظ مطروح على احدث معدة للرصف الخرساني



انارة طريق سيوة الخرساني



الانتهاء من استراحة بئر النصف على طريق سيوة وانارتها بالطاقة الشمسية